La Drôme accueille son deuxième "Pop-corn" à Montvendre

Le Pop-Corn, véritable Point Jeunes mobile et itinérant, s'est installé dans le sud du territoire.

Le Pop-Corn, qui a pour mission d'aller à la rencontre des jeunes dans les communes les plus éloignées des centres urbains est de retour à Montvendre. "Avec l'acquisition de cette deuxième caravane, l'Agglo renforce sa présence auprès de la jeunesse, passant d'une fréquence bimensuelle à hebdomadaire dans chacune des communes concernées" explique Valence Romans Agglo dans un communiqué.

Dans les prochains jours, le Pop-Corn sillonnera désormais les communes rurales du sud du territoire (Barcelonne, Châteaudouble, Combovin, La Baume-Cornillane, Montvendre, Ourches, Peyrus) et du nord (Crépol, Geyssans, Le Châlon, Montmiral, Saint-Christophe-et-le-Laris, Saint-Laurent-d’Onay,

Saint-Michel-sur-Savasse, Valherbasse).

Pendant les vacances scolaire il sera accessible du lundi au vendredi de 14h à 18h30 et de 16h à 18h30 tout au long de l'année scolaire. "Cette présence accrue permettra aux animateurs et aux équipes du PIJ (Prévention Information Jeunesse), de mener un travail de proximité de meilleure qualité, tout en servant de relais précieux pour informer et accompagner les jeunes sur toutes les questions de leur vie quotidienne" explique l'agglomération.

Le calendrier complet des passages Pop-corn est à retrouver sur valenceromansagglo.fr