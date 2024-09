Le feu a touché un immeuble d'habitation à Villeurbanne mercredi peu avant 18h. Sept personnes ont été blessées dans l'incendie.

Selon nos confrères du Progrès, un incendie a ravagé un appartement situé au 68 rue Paul-Verlaine, à Villeurbanne. Le feu s'est déclaré en fin d'après-midi ce mercredi 18 septembre et a nécessité l'intervention de 80 soldats du feu et de 32 engins de secours.

Le sinistre s'est à priori déclaré dans un duplex au 5e et 6e étage de l'immeuble de sept niveaux qui est géré par géré par Est Métropole habitat et Rhône Saône habitat. Sept personnes, quatre enfants et trois adultes, ont été prises en charge par les secours, légèrement blessées après avoir inhalé des fumées. Elles ont été transportées à l'hôpital Edouard-Herriot et HFME en urgence relative selon la mairie de Villeurbanne.

Après deux heures de lutte contre les flammes, les pompiers sont parvenus à maitriser l'incendie peu après 20h. "Durant l’intervention des pompiers, les habitants ont été installés à l’espace jeunes municipal. Ils ont été pris en charge par les services de la Ville en lien avec la Croix-Rouge française" détaille la municipalité dans un communiqué.

La Ville a également indiqué qu'elle allait prendre en charge des nuitées d'hôtel pour 17 habitants qui ne "pouvaient être hébergés par des proches ou par l’intermédiaire de leur assurance habitation".