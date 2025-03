Les Rencontres internationales du dessin de presse et des médias sont de retour à Lyon, du 20 au 23 mars.

Cette 4e édition aura, cette année, une saveur un peu particulière, dix ans après les attentats terroristes islamistes qui ont fait douze victimes dans les locaux de Charlie Hebdo, dont huit membres de l'équipe du journal, des personnalités, emblématiques de la tradition française de la satire et de la libre critique de toutes les formes de pensée, y compris religieuse. Parmi les victimes, cinq dessinateurs : Charb, Honoré, Tignous, et les légendaires Cabu et Wolinski…

L'occasion de réinterroger la place du rire et de la satire dans les médias et plus généralement dans la société. Au programme : du dessin en live, des tables rondes, des ateliers et des master class avec plus d’une cinquantaine d’invités dessinateurs, journalistes, experts, personnalités, une dizaine d’événements et près de 500 dessins exposés.

#JesuisCharlie

Des ateliers d'éducation aux médias seront aussi dispensés, avec des interventions avec ceux qui fabriquent l’information.

Lire aussi : #JesuisCharlie, un an après... et toujours en dessins

Lyon Capitale présentera le mensuel, ses hors-série et son pôle édition avec, à ce jour, onze BD. Dont la dernière en date, Sacrés Lyonnais !

Ils sont 7 fantastiques, les auteurs et acteurs d'exploits et de destins insoupçonnés. Leur passion et leur détermination en ont fait des personnalités remarquables, hors norme ou simplement atypiques. Rien à voir avec Marvel. Eux ont bien existé. Certains d'entre eux sont même encore bien vivants. Les sept ? Alexandre Astier, créateur de la série Kaamelott, Pomme, chanteuse engagée, Elisabeth Tible, première femme aéronaute de l'histoire, les frères (Louis et Auguste) Lumière, pionniers du cinéma, Edmond Locard, le Sherlock Holmes lyonnais, France Péjot, résistante de la première heure et Paul Bocuse, monstre sacré de la gastronomie française.

L'entrée des Rencontres internationales du dessin de presse et des médias est ouverte, au grand public - et gratuite ! - vendredi 21 mars et samedi 22 mars, de 10h à 18h.



Tout le programme des Rencontres internationales du dessin de presse et des médias 2025 ici

Cette année, c'est le dessinateur satirique néerlandais Willem qui signe l'affiche des Rencontres internationales du dessin de presse et des médias