Dimanche prochain, une journée des cultures d'Asie à Lyon

La 2e édition de la Journée des cultures d'Asie se tiendra dimanche 30 avril place Charles de Gaulle, pour fêter notamment le nouvel an vietnamien.

Sur la place de l'Auditorium (Lyon 3e), les cultures asiatiques seront à l'honneur le 30 avril prochain. Pour le nouvel an vietnamien, laotien, cambodgien et birman, l'association organisatrice du nouvel an chinois à la Guillotière, l'ACLYR, propose cette nouvelle édition avec de nombreuses animations de 11h à 19h : danses traditionnelles et danses des lions, défilés en costume traditionnel, démonstrations d'arts martiaux et street food asiatique.

Cette année, 10 pays seront représentés à travers des associations locales et 9 d'entre eux auront des stands pour faire découvrir leur pays et leurs cultures : Birmanie, Thaïlande, Japon, Corée, Malaisie, Singapour, Chine, Cambodge, Laos et Vietnam. Pour profiter de la danse des Lions sans trop de monde, une répétition se tiendra la veille, samedi 29 avril à 15h, sur la place de l'Auditorium également.