Lyon : à la Guillotière, un délicieux nouvel an chinois

Deux lions rouge et jaune ont défilé dans les rues de la Guillotière, pour le bonheur des plus jeunes.

À l'occasion du nouvel an chinois, de nombreuses animations ont rythmé la journée à la Guillotière, organisées par l'association de commerçants chinois du quartier.

Défilé de lions, buffets en extérieur, restaurants animés toute l'après-midi, musique dans la rue...À l'occasion du nouvel an chinois aujourd'hui, qui annonce l'année du Lapin, de nombreuses animations sont organisées toute l'après-midi à la Guillotière, où est implanté le Chinatown lyonnais, notamment dans les rues Passet et Pasteur.

De nombreuses spécialités traditionnelles se vendent dans la rue toute l'après-midi.

Une tradition pour apporter la prospérité

L'ACLYR, Association des Chinois de Lyon et de la Région, organise les festivités. Elle compte les commerçants, musiciens et restaurateurs du quartier. "Nous défilons toute l'après-midi avec un tambour, indique Jian Su, Secrétaire générale. Nous avons aussi organisé la tradition de la salade pour apporter prospérité aux restaurants. Cela consiste à accrocher une laitue crue en hauteur, devant le restaurant". Dans les rues, de nombreux établissements tiennent un stand pour proposer aux passants des spécialités typiques : porc aigre-doux, canard laqué, riz cantonais, poulet, nouilles sautées, raviolis, etc.

Dans la rue, les amateurs de cuisine chinoise attendent également leur tour pour entrer aux Halles du Japon, rue Pasteur, ou dans les supermarchés spécialisés, ouverts pour l'occasion.

Nouvel an #chinois à la #Guillotière : deux lions rouge et jaune défilent dans les rues pour une danse traditionnelle 🦁 @aclyrlyon pic.twitter.com/KwV7nd6j3n — Aimée Le Goff (@AiLeGoff) January 29, 2023

Des lions dans la rue

Parmi les animations prévues, il est possible d'admirer deux magnifiques lions jaune et rouge dans les rues, pour le plaisir des passants. Leur déambulation est une danse traditionnelle, réalisée par la troupe de l'Asian events group, qui dépend de l'ACLYR. Des membres de l'association ont également circulé dans les rues, tambour battant.