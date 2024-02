Deux patineurs lyonnais en or aux Jo d’hiver de la jeunesse

À 16 et 17 ans, les patineurs lyonnais Ambre Perrier-Gianesini et Samuel Blanc-Klaperman ont décroché mardi 30 janvier la médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver de la jeunesse organisés en Corée du Sud.

La relève du patinage artistique français est assurée. À 16 et 17 ans, les patineurs Ambre Perrier-Gianesini et Samuel Blanc-Klaperman ont remporté mardi 30 janvier la médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver de la jeunesse, en Corée du Sud . Licenciés au Club des sports de glace de lyon, la patineuse originaire de Saint-Gervais (Haute-Savoie) et son partenaire originaire de Bron, marchent dans les pas de leurs aînés de la région Auvergne-Rhône-Alpes Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, médaillés d’or aux JO d’hiver de Pékin en 2022.

La relève est assurée 💃⛸️



Une nouvelle médaille d'or pour la délégation française en patinage artistique dans un événement olympique 🥇



Après @GabriellaPks et Guillaume Cizeron à #Beijing2022, ce sont Ambre Perrier-Gianesini et Samuel Blanc-Klaperman qui montent sur la plus…

L’édition 2024 de ces Jeux de la jeunesse organisés à Gangwon se termine ce jeudi 1er février et grâce au titre des deux Lyonnais, la France compte 7 breloques en or au tableau des médailles. La délégation française termine donc cette compétition au pied du podium, derrière l’Italie, l’Allemagne et la République de Corée, mais devant la Chine et les États-Unis.