Deux enfants gravement blessés après un accident de trottinette à Villeurbanne 

Mercredi 5 octobre, aux environs de 17h30, deux enfants âgés de 8 et 13 ans ont été gravement blessés lors d’une collision avec une voiture rue de la Poudrette, à Villeurbanne.

Selon les premiers éléments dévoilés par Lyon Mag, il était environ 17h30 lorsque une automobiliste de 19 ans et entrée en collision avec deux jeunes de 8 et 13 ans, au niveau de la rue de la poudrette.

Gravement blessés, les deux enfants ont été transportés à l’hôpital Femme mère enfant de Bron, légèrement blessée, la conductrice a elle aussi été prise en charge. L’enquête ouverte devra notamment déterminer si les deux jeunes se trouvaient ensemble sur la trottinette au moment de l’accident, ce qui est interdit, tout comme leur conduite par des mineurs.

Pas de trottinettes en libre service à Villeurbanne

Pour mémoire la ville de Villeurbanne n'autorise pas le stationnement des trottinettes en libre service dans ses rues, il n'est ainsi pas possible de circuler avec les engins des opérateurs Dott ou Tier, en activité à Lyon, dans les rues de Villeurbanne. Une mesure qui avait été prise en 2019.

Une série noire

Ce nouvel accident de trottinette impliquant deux enfants vient s’ajouter à la série noire enregistrée depuis plusieurs semaines à Lyon. Le 22 août deux jeunes de 15 et 17 ans, Iris et Warren, avaient été tués à Lyon, le 22 septembre une femme de 25 ans était gravement blessée près du pont Wilson et le 2 octobre c’est un homme de 30 ans qui était retrouvé inconscient sur les voies du tramway après avoir heurté un poteau de signalisation.

