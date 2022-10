Météo : une vingtaine de degrés attendus à Lyon ce jeudi 6 octobre 

Le temps sera couvert ce matin à Lyon, mais l’après-midi devrait être beaucoup plus ensoleillé et doux avec une vingtaine de degrés attendus.

Le ciel sera changeant ce jeudi 6 octobre à Lyon. Très couvert ce matin, le ciel devrait se dégager en début d’après-midi pour offrir aux Lyonnais une journée globalement ensoleillée avec un vent modéré en provenance du Nord.

Du côté des températures, la journée s’annonce encore douce, jusqu’à 22 degrés étant annoncés entre 14 et 17 heures, selon les prévisions de Météo France. Dans la matinée, comptez entre 14 et 20 degrés, soit des températures plus élevées que les moyennes de saison.