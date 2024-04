Deux centres dentaires de l'agglomération lyonnaise vont être déconventionnés après avoir manipulé leurs comptes.

Les centres de santé dentaire Nobel Santé + du 8e arrondissement de Lyon et de Vénissieux vont subir un déconventionnement à partir du 13 mai et pendant un an après avoir été contrôlés par la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Les deux centres du même groupe manipulaient leurs comptes en facturant des actes non-réalisés, ou en facturant plusieurs fois le même acte. Le préjudice s'élèverait à 132 694 € pour le centre de Vénissieux et 183 264 € pour le centre de Lyon.

Pendant l'année de déconventionnement, l'Assurance maladie prendra en charge les soins pratiqués dans ces deux centres au niveau du tarif d'autorité, une base de remboursement très faible.