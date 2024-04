Lyon : une association invite 300 étudiants en précarité au cinéma

L’association HappyToque et le BDE ELYPSY invitent 300 étudiants au cinéma Pathé Vaise le 29 avril pour lutter contre la précarité étudiante et le manque d’activité culturelle.

Selon une étude de FAGE publié en ce début d’année, 79 % des étudiants considèrent ne pas pratiquer d’activité culturelle et 45 % se sentiraient souvent seul. Une situation alarmante à laquelle l’association HappyToque et le BDE ELYPSY de Lyon vont tenter de répondre tant bien que mal en invitant 300 étudiants en précarité au Pathé Vaise (9e arr.) pour découvrir le film Back to Black, le biopic sur Amy Winehouse.

Un cocktail convivial sera également organisé après la séance, lors duquel une "grande enquête" sur la précarité étudiante sera réalisée. À Lyon, cela concernerait environ 100 000 étudiants. Les étudiants peuvent désormais s’inscrire sur l’application HappyToque.