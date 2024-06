Béatrice de Montille (LR) : "faire renaître une droite forte"

Béatrice de Montille, conseillère municipale LR et candidate aux législatives dans la 3e, est l'invitée de 6 minutes chrono.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Béatrice de Montille

Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui nous sommes avec Béatrice de Montille. Vous êtes conseillère municipale Les Républicains et aussi candidate aux élections législatives anticipées dans la troisième circonscription du Rhône, candidate j'ai envie de dire sous l'étiquette Les Républicains mais en fait on n'en est pas totalement sûr, on sait pas bien, ce sera probablement à la justice de trancher ça, puisque vous, vous êtes Les Républicains on va dire, Canal Historique et pas Canal Ciotti, comment vous avez vécu les psychodrames dans votre famille politique, sachant que vous en 2022, vous étiez la représentante d'Éric Ciotti dans le Rhône ?



Alors en effet quand l'annonce est tombée de la dissolution, moi je suis partie en mode terrain, c'est-à-dire qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire en une semaine et donc j'ai pas accordé trop d'importance à tout ce qui se passait dans la famille politique, je me suis assurée d'être bien prête pour pouvoir être candidate dimanche, déposer mon dossier en préfecture à temps et c'est reparti pour une campagne de terrain.



Mais ça vous a surpris Eric Ciotti qui annonce une alliance avec le Rassemblement National, vous qui l'avez connu, vous qui l'avez soutenu ?



Oui évidemment, moi ça m'a même déçue, je crois en la constance donc c'est évidemment une déception mais maintenant on va pas rester trop concentrée sur ce sujet, moi je vais me battre pour améliorer le quotidien des lyonnais dans ma circonscription, ce sera déjà un bel objectif.



Mais en quoi les Républicains d'aujourd'hui sont différents du Rassemblement National...



Je pense que ça n'a rien à voir le programme des Républicains, moi je suis aussi proche de David Lisnard qui est le président des maires de France, je crois en la liberté, je crois en l'ordre, je crois en la responsabilité et je pense que le programme des deux partis, que ce soit le Front Populaire ou le Rassemblement National ne sont pas des programmes réalistes, c'est des programmes qui vont à la perte du pays, en termes d'endettement notamment, beaucoup de promesses électorales, mais je ne crois pas que ce soit la solution aujourd'hui pour notre pays.



Vous à titre personnel, dans un cas de figure, dans notre deux tours, entre un candidat du Front Populaire et du Rassemblement National, vous voteriez pour qui ?



Je suis concentrée sur le premier tour, je ne donnerai pas de réponse à cette question, le but du jeu pour moi c'est de montrer que je suis une élue de terrain et que je vais faire le score le plus honorable possible pour défendre mes valeurs et montrer que je suis constante.



Vous partez sur une circonscription, la troisième, où la députée sortante est l'écologiste Marie-Charlotte Garin qui est candidate à sa succession, vous Européenne sur cette circonscription, la droite, la liste menée par François-Xavier Bellamy, a obtenu 7,6% des voix. Est-ce que vous imaginez que le chemin qui vous mènera au second tour existe ou est-ce que vous y allez sur ce qu'on appelle une candidature de témoignage ?



C'est vrai que cette fois-ci c'est quand même assez différent puisque et les écologistes et Renaissance ont fait des scores assez décevants sur Lyon, ils sont en baisse par rapport aux dernières Européennes.



Le front populaire, le périmètre du front populaire, c'est 53,5% des voix.



Marie-Charlotte Garin vient des écologistes et leur performance aux Européennes a été décevante sur Lyon pour eux. La candidate la dernière fois présente sur ma circonscription pour la majorité présidentielle ne repart pas donc je pense que tout est ouvert, on verra bien, rendez-vous le 30 juin, j'espère qu'il y aura une forte mobilisation derrière les gens qui me voient travailler et qui ont confiance en moi.



Vous dites que les écologistes ont fait un moins bon score aux Européennes, pour vous c'est dû à ce qu'il se passe à Lyon, à leur gestion de la ville de Lyon ? Il y a une corrélation entre leur affaiblissement aux Européennes et le fait qu'ils soient aux manettes ?

C'est vrai que moi cette année j'ai été beaucoup au contact des habitants et je peux vous dire qu'en effet il y a une colère du désordre qui règne à Lyon, du cadre de vie qui se dégrade, des problèmes de sécurité et je pense qu'en effet c'est une réponse à ce manque d'efficacité de la majorité à Lyon donc je pense que tout est ouvert vraiment, moi j'ai envie d'être la candidate qui incarne l'ordre dans notre arrondissement, dans nos arrondissements puisque la 3e circo c'est 3e ouest, 7e et 8e arrondissement donc j'ai su prendre la parole en conseil municipal que ce soit sur la propreté, les tags, j'ai été présidente de la mission d'information et d'évaluation sur la sécurité également donc voilà j'espère être la candidate de l'ordre et j'attends que les Lyonnais me fassent confiance.

Vous parlez d'être la candidate de l'ordre, d'un programme d'ordre, d'un programme libéral aussi, votre soutien à David Lisnard, est-ce que politiquement une des difficultés des Républicains en ce moment c'est pas d'être à la fois contesté sur l'ordre peut-être par le vote Rassemblement National et sur l'aspect libéral par Renaissance, est-ce que vous n'êtes pas coincée finalement dans un espace qui est devenu trop petit ?



C'est sûr qu'aujourd'hui il faut qu'on regarde un peu plus loin parce que la situation de la droite n'est pas évidente, moi je fais partie de la génération montante qui a envie de faire renaître une droite forte, solide, ancrée, sûre d'elle et donc c'est sûr que nous sommes là pour ce combat court terme des législatives mais je travaille pour éventuellement les municipales et puis la prochaine présidentielle, j'ai envie qu'on voit la droite revenir au devant de la scène. Je suis assez triste d'ailleurs de voir monsieur Glucksmann rejoindre le Front Populaire parce qu'il avait fait renaître un peu le Parti Socialiste et renaître une gauche qu'on attend nous dans les débats, je pense que la démocratie a besoin de deux blocs solides entre la droite et la gauche et je vais oeuvrer pour que cette droite renaisse demain.