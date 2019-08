Des vents violents attendus ce week-end en Isère et dans le Rhône

Météo France a placé l'Isère et le Rhône en vigilance jaune. De violentes rafales de vent sont attendues ce week-end des 17 et 18 août.

Il semblerait que le mauvais temps soit de retour dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end. La carte de Météo France se teinte peu à peu de jaune, pour des risques d'inondations dus à de fortes pluies dans le Nord, de fortes rafales de vent dans le Sud. Météo France a déjà placé le Rhône et l'Isère en vigilance jaune pour des vents violents. De plus, des orages sont annoncés à Lyon dès ce samedi 17 août en début de soirée et également dimanche 18 août après-midi, accompagnés de rafales pouvant aller jusqu'à 65 km/h.