Des tags contre la venue de Yaël Braun-Pivet découverts devant l’université Lyon 3 

Alors que la présidente de l’Assemblé nationale, Yaël Braun-Pivet, est en déplacement dans le Rhône ce vendredi, et notamment à Lyon où elle doit se rendre à l’université Jean Moulin-Lyon 3, des tags contre sa venue ont été découverts à l’entrée du bâtiment. Yaël Braun-Pivet devait rencontrer des étudiants de l’association Poli’Gones.

Les tags ont été inscrits dans la nuit de jeudi à vendredi. On peut notamment lire "Israël Assassin", "Yaël complice" ou encore "fac complice." Une manifestation est par ailleurs prévue à 15 heures à l’initiative de plusieurs collectifs, dont La Fosse aux Lyons. Sur son compte Instagram, le collectif dénonce "la normalisation du soutien à l’état génocidaire d’Israël." Et ajoute : "Par ses multiples prises de position, Yaël Braun-Pivet a exprimé, de manière assumée et répétée, son soutien politique, diplomatique et militaire à la colonisation et au nettoyage ethnique de la Palestine."

