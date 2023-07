À l'appel de l'Association des Maires de France (AMF), de nombreux maires invitent les citoyens à les rejoindre devant leur mairie ce lundi midi, pour appeler à l'apaisement.

Ce lundi 3 juillet à midi, de nombreux maires et élus de la Métropole de Lyon réuniront sur le parvis de leur mairie, à l'appel de l'Association des Maires de France (AMF). Un appel au rassemblement qui vise à dénoncer les violences perpétrées depuis le mardi 27 juin en France après la mort de Nahel, un jeune de 17 ans tué par un policier à Nanterre. Une marque de soutien également à l'égard des élus visés par des actes de violence ces derniers jours, à l'instar des maires d’Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, et de Charly au sud de la Métropole de Lyon.

Dans un communiqué, David Lisnard, le président de l'AMF, évoque une "mobilisation civique des citoyens pour le retour à l’ordre républicain". Les maires de France sont donc invités "à réunir les habitants de leur commune sur le perron de chaque mairie [...] à midi pour partager l’Appel des maires de France pour le retour à la paix civile".

Ouverture de cahiers de soutien à Lyon

Plusieurs édiles de la Métropole de Lyon ont répondu à cet appel. Tout d'abord la mairie de la Ville de Lyon, qui organise à midi un rassemblement sur la place de la Comedy. Étant retenu à Paris, le maire écologiste Grégory Docuet sera représenté par sa première adjointe, Audrey Henocque. Des rassemblements sont également prévus devant les mairies des 1er, 2e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements de Lyon.

A cette occasion, la Mairie du 5e met à votre disposition pour quelques jours une urne pour recueillir vos messages de soutien aux maires de France.



Le 13 juillet prochain, nous vous invitons également à venir échanger lors d’un café-citoyen dans le parc de la Mairie à 15h. — Mairie de Lyon 5e (@Mairie5Lyon) July 3, 2023 La mairie du 5e arrondissement indique aussi qu'une urne sera installée pour recueillir des messages de soutien aux maires de France. De même du côté des mairies du 3e et du 9e, où des cahiers seront disponibles afin que les citoyens puissent s'exprimer et partager leur "soutien aux habitants et commerçants impactés par les dégradations".

Villeurbanne, Vénissieux, Vaulx-en-Velin...

Dans le reste de la Métropole de Lyon, particulièrement touchées par les violences urbaines depuis une semaine, les villes de Villeurbanne, Vénissieux et Bron organisent également des rassemblements à midi. Idem du côté d'Oullins et Feyzin et Vaulx-en-Velin, où un temps de mobilisation est organisé malgré l'absence de la maire Hélène Geoffroy.

À l'initiative de l’@l_amf, je vous donne rendez-vous aujourd'hui lundi 3 juillet à 12h sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Bron pour appeler au retour de la paix civile.

Venez nombreux. 🇫🇷 pic.twitter.com/NLRkErrhoC — Jérémie Bréaud (@JeremieBreaud) July 3, 2023

Enfin, la maire de Décines-Charpieu Laurence Fautra, a elle aussi indiqué participer à la réunion "en communion avec l'ensemble des villes de France, pour dire stop à la violence". Un rassemblement qui sera là aussi organisé devant la mairie, qui avait été la cible d'une tentative d'incendie lors des émeutes survenues dans la nuit de mercredi à jeudi.