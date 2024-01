Dans le cadre de son plan Nature en ville, Tassin la Demi-Lune renouvelle le dispositif des potagers-composteurs en 2024.

Alors que 88% des Tassilunois vivent en appartement et sans jardin privé ou collectif, la municipalité souhaite les impliquer dans le verdissement de la ville. Pour la deuxième année consécutive, une centaine de foyers vont ainsi recevoir des potagers-composteurs, afin de végétaliser leurs terrasses et balcons. Une initiative innovante de la start-up Ceercle, mise en place par Pascal Charmot, maire de Tassin, et Claire Schutz, adjointe déléguée à l'environnement.

Lire aussi : Tassin la Demi-Lune lance son dispositif "un arbre, un enfant"

"Nous avons la chance de vivre dans une commune dont le patrimoine naturel est exceptionnel. Nous sommes donc particulièrement soucieux de maintenir un cadre de ville de qualité, en mettant notamment l’accent sur la végétalisation de certains lieux de la commune, notamment pour lutter contre les îlots de chaleur dans les zones les plus urbaines", indique l'adjointe dans un communiqué.

300 foyers équipés d'ici 2025

D'ici 2025, la municipalité souhaite ainsi équiper 300 foyers qui pourront cultiver des aromates, fruits et légumes, tout en composant leurs déchets. Cela permettra la culture de 18 000 plants et la valorisation de 36 tonnes de rebuts alimentaires. De plus, cette démarche éco-responsable vise à "sensibiliser et impliquer directement les Tassilunois pour valoriser leur cadre de vie", explique Claire Schutz. Une formation obligatoire de 45 minutes leur sera d'ailleurs donnée le 30 mars prochain.

Pour devenir foyer-test, les habitants doivent déposer leur candidature en ligne avant le 29 février via un questionnaire à retrouver sur le site de la ville. Un tirage au sort aura lieu au début du mois de mars pour sélectionner les participants.

Lire aussi : Logements sociaux : Caluire, Tassin… ces villes vont perdre leurs compétences d’urbanisme