Des pompiers de Lyon s'envolent pour des missions au Paraguay et aux Philippines 

Deux équipes de CASC APPUI, la section humanitaire des pompiers de Lyon, partiront du 2 au 15 novembre et du 6 au 18 novembre au Paraguay puis aux Philippines pour deux missions humanitaires.

C’est un voyage de formation qui attend les deux équipes de CASC APPUI, la section humanitaire des pompiers de Lyon. Les deux équipes s’apprêtent à partir du 2 au 15 novembre puis du 6 au 18 novembre prochains au Paraguay afin de former bénévolement les équipes locales au secours et aux soins d’urgence aux personnes (SSUAP) et à l’incendie. Une formation aux urgences pédiatriques sera également proposée.

Parallèlement à cette première mission, une autre équipe s’envolera pour les Philippines du 4 au 15 novembre pour une "mission d’expertise et de formation aux premiers secours dans les bidonvilles philippins." Une première mission avait par ailleurs déjà été réalisée en début d’année en partenariat avec l’association Better With Water.

