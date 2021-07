Des opérations de vaccination sans rendez-vous sur le Tour de l'Ain

Les pompiers de l'Ain seront mobilisés le 29 juillet à l'arrivée et au départ du tour de l'Ain pour proposer aux spectateurs de se faire vacciner sans rendez-vous.

Sur le tour de l'Ain le 29 juillet, un véhicule itinérant pour une vaccination contre le covid-19 sans rendez-vous sera présent. Il se trouvera d'abord au parking du parc des oiseaux à Villars-les-Dombes, ville de départ, à 9h30. Le véhicule se dirigera ensuite à l'arrivée, à Bourg-en-Bresse, dans le parc du monastère royal à 14 heures.

Composé d'un médecin sapeur-pompier, d'un infirmier sapeur-pompier et un sapeur-pompier vaccinateur, il proposera aux spectateurs de se faire vacciner avec le vaccin Pfizer-BioNTech, sans limite d'âge et pour une première dose. Pour rappel, toutes les personnes de plus de 12 ans peuvent se faire vacciner, sauf contre-indication médicale et avec autorisation parentale pour les mineurs.