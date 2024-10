Le week-end se termine avec une journée douce et un peu plus ensoleillée. Malgré les nuages, quelques éclaircies sont prévues ce dimanche à Lyon.

La pluie de samedi soir laisse place à une journée plus douce et lumineuse ce dimanche 27 octobre à Lyon. Même si les nuages l'emportent, quelques belles éclaircies sont possibles dans la journée. Selon le site Météo-Lyon, c'est à 14h que le soleil brillera le plus. Toutefois le voile nuageux s'opacifiera en fin de journée.

5 degrés de plus que les normales de saison

Côté températures, elles seront une fois de plus supérieures aux normales de saison. Il fera 16 degrés à 10h ce matin et jusqu'à 21h en milieu d'après-midi, soit 5 degrés de plus que les normales. Une journée d'automne anormalement douce mais idéale pour profiter d'une sortie.

