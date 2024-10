Musique, kermesse, vide grenier... Lyon Capitale vous a concocté une liste de cinq activités à ne pas louper ce week-end du 25 au 27 octobre.

Une soirée electro' avec Clafoutis party

Le collectif "Clafoutis party" vous invite pour sa deuxième soirée lyonnaise, sur la péniche Loupji, 47 quai Rambaud dans le 2e arrondissement, ce vendredi à partir de 21 heures. Cette soirée de musiques électroniques sera animée par 6 DJ et des invités, avec "un panel de musiques électroniques le plus diversifié possible, musiques qui se mixent, qui se dansent et qui font secouer les têtes", promet le collectif. Jusqu’à 23 heures, l'entrée est au prix libre, puis à 6 euros pour le reste de la soirée.

Plus d'informations sur le compte Facebook de "Clafoutis party".

La kermesse s'installe à Confluence

Le quartier de la Confluence (2e arr.) sera animé ce week-end par "Les mains libres", qui organisent leur salon du tatouage à l'occasion de leur quatrième anniversaire. L'événement se déroulera au Heat, samedi et dimanche, dans le cadre d'une grande kermesse. Le collectif proposera donc des stands de tattoos, de bijoux, de vinyles, mais aussi des ateliers d’upcycling, de maquillage ou encore de coloriage. Les deux soirées seront aussi animées par des concerts.

Plus d'informations sur le compte Facebook des "Mains libres".

Une boutique éphémère autour de l'upcycling

Jusqu'à samedi 26 octobre, deux créatrices passionnées d'upcycling, Gigi Leony et Fais Moi Syne, se réunissent dans une boutique éphémère au 21 rue Sergent Blandan, dans le 1er arrondissement de Lyon. Elles vendent chacune leurs créations (vêtements et accessoires de mode), "formant un dialogue créatif et engagé autour de la durabilité et du style", affirment-elles. Gigi Peony transforme des matières récupérées en bananes, alors que Fais Moi Syne crée des vêtements.

Le retour de Dub Cruiser

Dub Cruiser s'installe dans le parc de Gerland, ce samedi de 15 à 22 heures. Un événement pour les passionnés de dub, proposé sur la sono de Natural Hifi en compagnie de Monkey Roots, à la sélection. Les deux artistes vous accompagneront donc jusqu'à la fin de journée dans cette ambiance musicale originale et unique. Buvette et restauration sur place.

Plus d'informations ici.

Vide Grenier du geek à l’Espace Magonia

Le vide grenier du geek, organisé par AOA Prod, est de retour à Lyon pour sa 23e édition. Attention tout de même, il n'aura pas lieu à la MJC comme habituellement, mais à l'espace de création Magonia, dans le 9e arrondissement. L'événement se déroule de 10 à 18 heures. Une brocante dédiée à la culture geek et pop incontournable pour les plus passionés à la recherche, par exemple, de jeux vidéo ou de figurines.

Plus d'informations sur le site de l'organisateur.

