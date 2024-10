Le LOU Rugby s'est incliné face à l'Aviron Bayonnais ce samedi 26 octobre. Score final : 38 à 49.

C'est la fin d'une longue série de victoires consécutives à domicile pour le LOU Rugby. Les joueurs de Fabien Gengenbacher n'auront pas remporté leur 14e victoire consécutive devant leur public au Matmut Stadium de Gerland. Ils se sont inclinés 38 à 49 face aux Bayonnais.

Malgré une première période difficile pour les Lyonnais avec un seul essai du néo-zélandais Josiah Maraku, les rouge et noir étaient parvenus à se ressaisir dès le coup d'envoi de la seconde période. Sébastien Taofifénua donnait le rythme dès la 42e minute avec un essai. Quatre autres suivront dont un de Yanis Charcosset, marqué juste avant le coup de sifflet final. Au terme de ce match riche de 12 essais au total, le LOU s'incline. La faute en partie à des transformations manquées.

Le LOU, 9e au classement

Ce match creuse l'écart dans le classement de TOP 14. L'Aviron Bayonnais remonte à la troisième place avec 22 points. Lyon perd une place et arrive 9e du classement en cette huitième journée. Une place qui pourrait encore évoluer suite au match entre le Stade Français et Clermont-Ferrand ce samedi soir et à celui qui opposera Toulouse et Toulon demain.