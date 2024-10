Le second épisode cévenol est bientôt terminé. Ce dimanche, plus de risque pour pluie et inondations en Auvergne-Rhône-Alpes mais des vigilances pour crue dans quatre départements.

Une journée relativement ensoleillée attend la région Auvergne-Rhône-Alpes ce dimanche 27 octobre. Mais pas question pour autant de baisser la garde, car Météo France a placé quatre départements de la région en vigilance jaune pour risque de crue. Il s'agit du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, de l'Ardèche et de la Savoie.

Des crues éclairs possibles dans la journée

Si peu voire pas de pluie n'est prévue dans la région ce dimanche, les précipitations de samedi ont pu faire monter le niveau de l'eau par endroits, notamment sur les reliefs où les précipitations étaient stationnaires. En Savoie, le niveau de l'Arc moyen est donc surveillé. Vigicrues estime que le pic de crue y sera potentiellement atteint dans la matinée.

En Auvergne, et plus particulièrement au sud du Puy-de-Dôme et dans toute la Haute-Loire, l'épisode cévenol a fait débordé l'Allier. En conséquence, les niveaux à Vieille-Brioude et Auzon en Haute-Loire sont en augmentation. Le maximum est actuellement en cours à Langeac, selon Vigicrues qui précise tout de même que ces crues sont habituelles pour la saison.

En Ardèche, trois cours d'eau sont surveillés ce dimanche : la Baume, le Chassezac et l'Ardèche. Si les débits y sont toujours élevés, la tendance est à la décrue. Et les quelques averses résiduelles qui pourraient tomber ce dimanche ne changeront pas cette orientation.