Nuageux mais sec, quel temps fera-t-il ce week-end à Lyon ?

Après un semaine incertaine mais finalement relativement calme, quel temps fera-t-il ce week-end à Lyon ?

À l'approche d'une semaine printanière et ensoleillé, le temps devrait être mitigé ce week-end à Lyon. Samedi 26 avril, le soleil devrait être de sortie en matinée mais avec une relative fraîcheur selon Météo Lyon. Au fil de la journée, les nuages se feront de plus en plus envahissants tandis que le mercure grimpera jusqu'à 20°C. Le temps devrait rester sec toute la journée.

Dimanche 27 avril, la matinée sera plus douce que la veille avec 11°C affichés au thermomètre. Le ciel sera d'abord nuageux, avec quelques ondées possibles mais très rares. Il devrait s'éclaircir au fil de la journée, tandis que le mercure atteindra jusqu'à 21°C.