Des matchs de basket des JO 2024 à l'Arena de l'OL, à Décines ?

La livraison de la salle est prévue pour la fin de l'année 2023. L'Arena de l'OL est candidate à accueillir des matchs de basket des JO 2024 de Paris.

La construction d’une Arena de 16 000 places pour accueillir, à côté du Parc OL, à Décines, entre 100 et 120 évènements par an (concerts, séminaires, matchs de basket, évènement e-sport), est en cours. Cette Arena s'appellera LDLC Arena. La livraison de la salle est prévue pour la fin de l'année 2023.

L'Arena de l'OL devrait accueillir entre 100 et 120 évènements par an, avec une jauge entre 12 000 et 16 000 places.

Des matchs olympiques de basket pourraient avoir lieu dans cette salle, en 2024. Les JO 2024 sont attribués à Paris. "OL Groupe propose la candidature du site de la LDLC Arena dans la métropole de Lyon", explique l'OL dans un communiqué. "Idéalement située sur le site olympique d’OL Vallée, dont le Groupama Stadium accueillera déjà une partie des tournois de football, la LDLC Arena propose un parfait écrin pour la phase préliminaire des compétitions de basket masculine comme féminine", ajoute l'OL.

Il s'agira de la plus grande Arena de France après Paris

"La salle multifonction de 12 000 places en configuration basket ouvrira ses portes fin 2023 et bénéficiera de l’ensemble des innovations de dernières générations permettant d’accueillir une compétition dans les meilleures conditions pour les athlètes comme le public", souligne encore l'OL.

