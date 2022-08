Des éclaircies attendues à Lyon après les orages

De nombreuses éclaircies sont attendues à Lyon ce mercredi 31 août, où les températures ne devraient pas dépasser 29°c.

Après les orages qui ont éclaté sur la région lyonnaise mardi en fin d’après-midi, le soleil devrait refaire son apparition à Lyon ce mercredi 31 août. Il devrait néanmoins être voilé par la couche nuageuse qui s’est installée au-dessus de la ville.

Du côté des températures, le thermomètre devrait grimper jusqu’à 29°c aux environs de 17 heures, avant de progressivement redescendre pour offrir aux Lyonnais une soirée plus douce avec des moyennes d’une vingtaine de degrés. Ce matin, il devrait faire entre 20 et 23°c entre Rhône et Saône.