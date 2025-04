Alors que la Foire de Lyon fait son retour à Eurexpo vendredi 4 avril, le réseau TCL adapte son dispositif.

La Foire de Lyon prend place à Eurexo à partir de ce vendredi 4 avril et jusqu'au lundi 14 avril, sous le thème de la pop culture. L'an dernier, plus de 180 000 visiteurs avaient été accueillis. Cette année encore, le réseau TCL prévoit un dispositif adapté pour accompagner les dizaines de milliers de visiteurs attendus.

La ligne de tramway T5 proposera ainsi des horaires étendus entre Grange Blanche et l’entrée principale d’Eurexpo, du 4 au 14 avril inclus. Elle circulera toutes les 8 minutes entre 8 h 15 et 20 heures. En direction de Grange Blanche, le dernier départ initialement prévu à 22 heures est repoussé à minuit mardi 8 et vendredi 11 avril, et à 00 h 40 samedi 5 avril et jeudi 10 avril.

Le réseau TCL proposera également aux visiteurs d'emprunter la ligne de bus N100 entre Vaulx-en-Velin La Soie et Eurexpo, avec une fréquence de 15 minutes. Pour repartir d'Eurexpo, les derniers départs seront retardés à 23 h 30 mardi 8 et vendredi 11 avril au lieu de 20 h 30.

Tous les détails des horaires sur le site de TCL.