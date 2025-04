Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 4 au 6 avril

Lecture, cinéma, marche nordique... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les cinq sorties à ne surtout pas louper ce week-end du 4 au 6 avril.

Les Quais du Polar de retour à Lyon !

Le festival international de littérature et de cinéma policiers, Quais du Polar, fait son retour à Lyon du vendredi 4 au dimanche 6 avril pour sa 21e édition, qui explorera la thématique des frontières. Les organisateurs ont prévu plus de 250 événements tout au long du week-end, entre conférences, projections, jeux ou encore balades. Environ 120 auteurs et autrices sont attendus sur place. La majorité des événements organisés sont gratuits et en accès libre selon la limite des places disponibles.

L'intégralité du programme est à retrouver sur le site de Quais du Polar.

De la lecture pour les jeunes à Villeurbanne

Toujours dans la culture, mais cette fois à Villeurbanne, la fête du livre se poursuit jusqu'au dimanche 6 avril. Chaque année, ce sont près de 25 000 visiteurs qui sont recensés. Une trentaine d'auteurs animeront l'événement. Des ateliers pour les enfants sont notamment prévus au cours du week-end. Là aussi, la plupart des événements sont gratuits. Des livres sont également en vente sur place.

Plus d'informations sur la programmation ici.

Pop culture à la Foire de Lyon 2025

La Foire de Lyon 2025 prend place à Eurexpo Lyon, à Chassieu, du vendredi 4 au dimanche 14 avril. Cette année, le rendez-vous se met aux couleurs de la pop culture des années 70 à 90. Pas moins de 850 exposants seront alors présents : shopping, gaming, gastronomie, etc. L'entrée est au prix de 6 euros pour les adultes, 5 euros pour les jeunes de 12 à 17 ans et gratuit pour les moins de 12 ans.

Plus d'informations sur le site de la Foire de Lyon.

La 13e édition de la Marche Nordique au départ de Vénissieux

Pour les plus sportifs et motivés, la 13e édition de la Marche Nordique est organisée ce dimanche à Vénissieux. Trois parcours seront proposés : 4 km interpénétrations, 9 km loisirs et 11 km chronométré. Les départs se dérouleront face au gymnase Alain Colas, avenue Jean Moulin, sauf pour le parcours le plus long, dont le départ est prévue au Plateau des Grandes Terres. Comptez donc 10 euros pour une participation adulte (gratuit pour les moins de 14 ans).

Plus d'informations ici.

C'est parti pour le festival du cinéma européen !

Le festival de cinéma européen débute ce vendredi 4 avril à Meyzieu et se poursuit, tous les jours à 17h30, jusqu'au dimanche 13 avril. Une sélection de films européens récents, autour du thème du film d'animation et du montage, sera ainsi présentée en avant-premières au cinéma de Meyzieu. Plusieurs équipes de films feront le déplacement pour présenter leurs productions. Les billets sont compris entre 4,50 et 7 euros. Des pass sont également en vente.

Plus d'informations sur le site du FCEM.