Des bornes à compost s'invitent dans les rues de Lyon 7

Depuis fin septembre, des bornes à compost s'invitent dans les rues du 7e arrondissement. Une stratégie de la Métropole qui s'est donné 5 ans pour diminuer de 50 % le volume de déchets qui part à l'incinérateur.

Vous les avez peut-être vus, mais vous ne les avez pas regardés. 150 composteurs - ou bornes à compost - sont peu à peu installés dans tout le 7e arrondissement de Lyon. Un peu comme pour les bennes de verres, plusieurs bornes ratissent le quartier, du Rhône, jusqu'au boulevard des Tchécoslovaques. L'objectif d'ici 2026 : atteindre un bac à déchet alimentaire pour 550 habitants.

Avec un ramassage de 1 à 2 fois par semaine, le principal enjeu de la Métropole est de diminuer de 25 % la quantité de déchets produite et baisser de 50 % le volume de déchets qui part à l’incinérateur. Les habitants doivent recevoir un seau de 7 litres pour démarrer et des sacs en kraft. Ensuite, les habitants jettent le reste de leur repas dans ces sacs avant de les apporter dans les composteurs, "protégés des rats et des petites bêtes" précise le Grand Lyon dans le magazine de la Métropole.

Sur son site internet, le Grand Lyon a mis en place une carte interactive qui liste les bornes à compost dans le 7e arrondissement de Lyon. La mairie du 7e arrondissement de Lyon a indiqué que ces mêmes types de bornes seront déployés à Jean Macé puis Gerland à partir de fin octobre.

Une action qui s'inscrit dans une stratégie plus large déjà commencée en juillet 2021 : la Métropole avait distribué gratuitement 20 000 composteurs individuels aux personnes disposant d'un jardin.