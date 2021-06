Lyon : 20 000 composteurs individuels distribués par la Métropole

À partir du mois de juillet, la Métropole de Lyon va distribuer gratuitement 20 000 composteurs individuels aux personnes disposant d’un jardin.

D’ici à 2026, la métropole de Lyon a affiché son ambition de réduire de 25 % sa production de déchets. À cet égard, de nombreuses mesures sont mises en places et parmi elles on trouve le développement du compostage, individuel, mais aussi collectif afin de permettre aux citadins, notamment, de mieux trier leurs déchets. Le don de 20 000 composteurs par la collectivité aux habitants de la métropole, qui disposent d’un jardin, s’inscrit dans cette démarche.

Un projet financé à hauteur de 606 000 euros

Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire sur la plateforme toodego.com. Les conditions sont simples, résider sur le territoire de la métropole, habiter dans une maison individuelle avec jardin et que celle-ci soit votre résidence principale. Les composteurs seront ensuite livrés directement ou distribués via les communes. Les livraisons débuteront dès le mois de juillet et s’étaleront tout au long de l’année. « Les composteurs étant fabriqués en fonction du nombre d’inscriptions, les délais de distribution peuvent être un peu longs », prévient la collectivité. En attendant, ceux qui le souhaitent peuvent suivre des sessions de sensibilisation au compostage.

Votée au mois de mars, lors du conseil métropolitain, et financée à hauteur de 606 000 euros, nous a précisé la Métropole, cette opération doit s’étaler jusqu’en 2022.