Déconfinement à Lyon : toutes les infos sur la distribution gratuite des masques

La ville de Lyon va distribuer gratuitement 1,5 millions de masques “grand public” à partir du 11 mai.

Dans le cadre du déconfinement, la ville de Lyon a commandé 1,5 million de masques alternatifs “grand public” (1,2 million prêts à l’emploi et 350 000 à découper) certifiés AFNOR. La distribution gratuite de ces masques va se faire en deux temps a annoncé la municipalité ce lundi.

Avant le 11 mai :

25 000 premiers masques seront distribués aux publics fragiles et isolés : séniors en résidence, séniors inscrits sur le fichier canicule ou possédant la carte Sénior, personnes inscrites sur le fichier du CCAS, sans abris, personnes en situation de handicap.

Ces distributions seront essentiellement assurées par le biais des associations travaillant auprès de ces publics et par le CCAS.

Après le 11 mai :

“Tous les Lyonnais seront invités à s’inscrire sur la plateforme www.lyon.fr ou pour ceux qui n’ont pas accès à internet, auprès de Lyon en Direct au 04 72 10 30 30 à partir du 8 mai, afin de prendre rendez-vous pour venir récupérer leurs masques”, indique la ville. 15 points de distribution vont être mis en place dans la ville de 9h à 19h du lundi au vendredi et le samedi de 8h à 12h. “Des agents de la ville et des bénévoles y assureront la distribution des masques, dans le respect des gestes barrières et des règles sanitaires”, précise la municipalité.

Les lieux : Atrium de l’Hôtel de Ville, Gymnase Chanfray,Halle des Sports Vivier-Merle, Gymnase d’argent, Centre Nautique Tony Bertrand, Gymnase Genety, Gymnase Duplat, Gymnase Jeunet, Gymnase Quarantaine, Complexe Tronchet, Gymnase Alice Millat, Palais des Sports, Gymnase Mado Bonnet, Gymnase Cavagnoud, Gymnase Sauvagère, Gymnase Martinière

La distribution ne se fera que sur rendez-vous. Sur place, il faudra présenté une pièce d’identité ou un justificatif de domicile, ainsi qu’un justificatif de la CAF, Taxe d’Habitation ou Livret de Famille afin de déterminer le nombre de personnes au foyer, et donc le nombre de masques à récupérer. “Il sera également possible de récupérer les masques pour d’autres personnes que son cercle familial, pour des voisins, pour les personnes les plus fragiles, en inscrivant le nombre total de masques et en se présentant au rendez-vous avec les justificatifs de la personne concernée”, assure la ville de Lyon.