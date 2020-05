Déconfinement à Lyon : comment va fonctionner la nouvelle attestation ?

À partir du 11 mai, les règles de déplacement vont changer en France et une nouvelle attestation de sortie va être créée pour certaines situations.

À partir du 11 mai, l'attestation de déplacement, obligatoire pour sortir de chez soit, ne sera plus obligatoire dans un rayon de 100 km autour de chez soit. Au-delà, une nouvelle attestation va être mise en place prochainement. Elle concernera les motifs professionnels ou familiaux “impérieux”, justifiant de quitter cette zone de 100km. Ces motifs impérieux concernent ceux qui ont “un métier qui exigen une mobilité, comme les routiers, par exemple”, a indique Christophe Castaner ou les raisons familiales comme “un deuil ou une aide à apporter à une personne vulnérable”. Les déplacements dans une résidence secondaire ne font pas partie de ces motifs, a précisé le ministre.

Par ailleurs dans le rayon de 100 km à vol d'oiseau, un simple justificatif de domicile suffira pour justifier vos déplacements. “Soit c'est un trajet de plus de 100 km hors de son département de résidence et vous devrez fournir cette attestation remplie, soit c'est un trajet de moins de 100 km et un simple justificatif de domicile sera suffisant - l'attestation d'assurance, une facture, un chéquier”, a indiqué Christophe Castaner