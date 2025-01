Sept personnes ont été interpellées lors des rassemblements pour célébrer la mort de Jean-Marie Le Pen organisés le 7 janvier à Lyon.

Suite au décès du co-fondateur du front national Jean-Marie Le Pen, de nombreux rassemblements pour célébrer sa mort, ont été organisés le 7 janvier en soirée un peu partout en France. Après des appels lancés sur les réseaux sociaux, près de 600 personnes, se sont rejoints sur la place des Terreaux à Lyon. Si des feux d'artifices et des pétards ont retentit, la manifestation s'est déroulée dans le calme jusqu'à 21h.

Sept interpellations

A la même heure, des chants contre Jean-Marie Le Pen ont résonnés sur la place Sathonay, où se tenait un second rassemblement. Alors que celui-ci avait débuté dans le calme, de petits groupes ont fini par incendier des poubelles et jeter des projectiles. Au total, sept personnes ont été interpellées, a appris Lyon Capitale auprès de la préfecture du Rhône. Les arrestations ont eu lieu à hauteur du cours Lafayette situé entre le 3ème et le 6ème arrondissement.

