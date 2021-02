De violentes rafales de vent sur le Rhône et l'Isère dès ce dimanche soir

Le Rhône et l'Isère ont été placés en vigilance jaune par Météo France en raison du vent violent attendu dès ce dimanche 14 février dans la soirée.

Les beaux jours sont de retour à Lyon dès ce lundi 15 février, mais le soleil et le ciel bleu seront dérangés par de fortes rafales. Le vent soufflera si fort que Météo France a classé en vigilance jaune le département du Rhône ainsi que celui de l'Isère à compter de ce lundi matin. A Lyon, les premières bourrasques sont attendues ce dimanche dans la soirée, avec des rafales allant jusqu'à 45 km/h. D'après Météo France, le vent soufflera toute la nuit et gagnera en intensité au fil des jours.

Ces vents violents seront également accompagnés de potentielles crues dans le Rhône, et d'avalanches en Isère. A l'est de la région, la Savoie et la Haute-Savoie sont également classés en vigilance jaune ce dimanche pour un risque d'avalanches. Météo France incite à la prudence en cette période de vacances où beaucoup ont décidé de s'essayer au ski de randonnée ou aux raquettes.