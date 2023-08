De retour à Lyon, des cyclistes nus veulent traverser la presqu’île

Un an après un premier passage dans l’agglomération lyonnaise, la World naked bike ride espère pouvoir traverser la presqu’île de Lyon samedi 19 août pour alerter sur la fragilité des cyclistes sur la route et défendre la planète.

"Aussi nu que vous osez", les organisateurs de la World naked bike ride vous invitent ce week-end à rouler dans le plus simple appareil à l’occasion de la 8e étape de leur tour de France naturiste. Une manifestation qui vise à demander "plus de sécurité pour les cyclistes et plus de considération pour notre planète", mais qui ne semble pas au goût de tous entre Rhône et Saône. Élue Les Républicains au sein du conseil municipal de la Ville de Lyon, Béatrice de Montille a ainsi demandé à la préfecture du Rhône "d’interdire cet événement".

Du port Rambaud à la place de la Paix

Pas de quoi refroidir Jean-François Feunteun, le président de la confédération le Mouvement Naturiste, à l’origine de cet événement et qui était déjà passé par l’agglomération lyonnaise en 2022 à l’occasion du premier passage de la WNBR. "Cette année on n'essuie que des interdictions [les sept premières étape de ce Tour de France naturiste ont été interdites, NDLR], mais on arrive au bout des argumentations au niveau des préfectures, qui font reposer tous leurs arguments sur la notion d'exhibition sexuelle, notamment l'article 222.32 du code pénal. Ils considèrent qu'il pourrait y avoir des troubles à l'ordre-public en lien avec ce délit, qui ne concerne en rien cette manifestation", confie Jean-Francois Feunteun, au lendemain de son arrestation à Millau pour une manifestation similaire. 24 heures plus tard, celui-ci en tire presque un motif de satisfaction "le procureur n’a pas retenu le motif d’exhibition sexuelle, ce qui veut dire que nous avons raison sur l'argumentation juridique".

"L'expérience dans le monde entier de ces World naked bike ride nous montre que les gens sont plutôt morts de rire que morts de trouille ou indignés" Jean-François Feunteun, président de la Confédération, le Mouvement Naturiste

Cette semaine, le Mouvement Naturiste a donc déposé auprès de la préfecture du Rhône une demande de parcours de manifestation allant "du port Rambaud, à Confluence, jusqu’à la place de la Paix", dans le 1er arrondissement de Lyon, où un happening artistique est prévu pour former le signe de la paix alors que la guerre en Ukraine se poursuit. Du côté de la préfecture du Rhône, on confirme avoir bien reçu une demande de manifestation le 14 août et que le parcours n’a pas encore été étudié du fait du pont de l'Assomption. D’après nos informations, l’État ne serait toutefois pas favorable à ce parcours. "Ils voudraient que nous restions sur les quais. On est en train de discuter avec la préfecture par rapport à ce tracé et j'espère qu'on va tomber d’accord", explique Jean-Francois Feunteun.

Des discussions en cours avec la préfecture

Comme en 2022 lors du passage de la WNBR dans l’agglomération, l’évènement pourrait donc bien être autorisé, mais avec un parcours revu pour éviter une interdiction. Pour mémoire, alors qu’elle devait initialement se rendre au parc de la Tête d’or, la cinquantaine de cyclistes nus ayant participé à l’événement l’an dernier avait finalement pédalé entre l’avenue Albert-Einstein à Villeurbanne et l'espace naturiste de La Mama à Miribel-Jonage.

"Nous considérons que la simple nudité ne relève pas du délit d'exhibition sexuelle, ce qui a été aussi confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme dans son dernier arrêt" Jean-François Feunteun, président de la Confédération, le Mouvement Naturiste

"Le seul point sur lequel il n'y a pas de négociation, c'est la question de la possibilité de la nudité. Tout le reste pour nous est négociable. Donc on va faire notre part du chemin, mais à un moment donné, il va bien falloir qu'ils arrêtent aussi de nous faire circuler là où personne ne nous voit", précise Jean-François Feunteun en confiant avec ironie avoir été applaudi à Nancy par des chevreuils et des lapins tant le parcours proposé par la préfecture était bucolique. "L'expérience dans le monde entier de ces World naked bike ride nous montre que les gens sont plutôt morts de rire que morts de trouille ou indignés", plaide-t-il, rappelant que le but est bien de "mettre en avant la fragilité des cyclistes sur la voie publique".

