De nouveaux cas de grippe aviaire découverts au nord de Lyon

La découverte de plusieurs cygnes morts porteurs de la grippe aviaire a poussé la préfecture de l’Ain à instaurer une zone de contrôle temporaire sur près de 300 communes autour de Lapeyrouse.

Les mesures pour endiguer la propagation de la grippe aviaire se poursuivent partout en France en cette fin d’année. Après la découverte de plusieurs cygnes morts, porteurs du virus de la grippe aviaire, sur la commune de Lapeyrouse le 13 décembre, la préfecture de l’Ain a pris de nouvelles mesures encadrant la circulation des volailles.

297 communes des environs du village, situé au nord de Lyon, tombent sous le coup d’un arrêté imposant une zone de contrôle temporaire (ZCT). Les mesures de biosécurité, mise à l’abri d’animaux, de surveillance des élevages, via des analyses de laboratoires, sont renforcées et la chasse des gibiers d’eau et à plume est adapté. Le tout pour une durée d’au moins 21 jours et "si aucun signe évocateur d’influenza aviaire n’est décelé dans les exploitations et si aucun nouveau cas n’est survenu dans la faune sauvage libre". Dans le cas contraire, la ZCT sera maintenue jusqu’à la stabilisation de la situation.

Toute découverte d’oiseau mort dans cette zone doit être signalée aux autorités au 04 74 98 39 80 (le mardi, le vendredi, le samedi et le dimanche) ou à la fédération de chasse de l’Ain au 04 74 22 25 02 (le lundi, le mercredi et le jeudi).