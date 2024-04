De nouveau renversant, l'OL croit plus que jamais à l'Europe

Alexandre Lacazette célèbre son but face à l’AS Monaco. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

L'Olympique Lyonnais s'est imposé dimanche soir au Groupama Stadium face à l'AS Monaco (3-2) au terme d'un nouveau match renversant. Les Lyonnais peuvent toujours croire à l'Europe.

Dans un Groupama Stadium quasiment plein, l'OL a de nouveau offert à ses plus de 55 000 supporters un match haletant. Contre une équipe de Monaco dauphin du PSG au classement, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont une nouvelle fois été renversant.

Cueilli à froid par un but de Ben Yedder au bout de 30 secondes de jeu, l'OL a d'abord couru après le score. Dominé dans le jeu et incapable de sortir proprement de son camp durant les 20 premières minutes, les Lyonnais ont finalement pris la mesure du match au cœur de la première période. Et en l'espace de 4 minutes, les joueurs de Pierre Sage ont complètement renversé la partie.

Lacazette buteur et passeur

Alexandre Lacazette est venu inscrire un 16e but en Ligue 1et Saïd Benrahma a permis aux Lyonnais de virer en tête à la pause au terme d'une première période sinusoïdale. Au retour des vestiaires les Monégasques ont de nouveau mis le pied sur le ballon, bien aidé par la maitrise technique de son duo Akliouche-Minamino au milieu du terrain.

Sur un centre et de la tête Wissam Ben Yedder s'est offert un triplé à l'heure de jeu, jetant un froid dans les tribunes d'un Groupama Stadium humidifié par la pluie incessante tombée sur Lyon dimanche.

Mais l'OL n'est pas l'équipe d'Europe qui remporte le plus de points grâce à ses remplaçants pour rien. A la 84e minute, sur un contre éclair et après une ouverture géniale d'Alexandre Lacazette, Malick Fofana a trompé Majecki avec beaucoup de froideur. Le Groupama Stadium pouvait laisser éclater sa joie pour célébrer cette nouvelle victoire de prestige contre un candidat au podium.

L'OL toujours 8e au classement

Niveau classement, alors que le PSG a officiellement été sacré champion de France ce dimanche à la suite de la défaite de Monaco face à l'OL, les Lyonnais sont toujours 8e, à égalité de point avec l'OM. Les Marseillais, vainqueurs dans la soirée de Lens, occupent la 7e et dernière place qualificative pour l'Europe la saison prochaine.

Les hommes de Pierre Sage se déplaceront la semaine prochaine sur la pelouse de Lille avant de se rendre à Clermont et de recevoir Strasbourg pour l'ultime journée. Trois matchs qu'il faudra bien négocier si l'OL veut poursuivre son rêve d'Europe.