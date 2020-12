De la neige ce 8 décembre à Lyon ? Le Rhône en vigilance jaune "neige-verglas" mardi après-midi

Le département du Rhône est en vigilance jaune "neige-verglas" ce mardi 8 décembre. Des précipitations, et de possibles flocons de neige, sont attendus dans le département en fin d'après-midi et en soirée. "Pluie et neige mêlées en début de nuit", précise Météo France dans son bulletin pour le Rhône.

Des flocons de neige dans le département du Rhône en ce jour des Lumières ? C'est possible. Météo France a placé le département en alerte jaune "neige-verglas" ce mardi à partir de midi.

"Pour cet après-midi, quelques petites pluies. Limite pluie-neige 400 mètres, en fin de journée. Il est prévu 1 millimètre de cumul de précipitations", précise Météo France, dans son bulletin pour le département du Rhône.

"Pluie et neige mêlées en début de nuit", précise Météo France

Et en soirée ? "Pour ce soir, pluies faibles, limite pluie-neige 300 mètres. On attend aux alentours de 1 millimètre de précipitations sur la période. Pour la nuit prochaine, pluie et neige mêlées en début de nuit", précise Météo France.

Plus d'informations ici.