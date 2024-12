Lozanne est la commune du Rhône qui gagne le plus d’habitants.

Le 19 décembre dernier, l'Insee a publié les chiffres des populations légales en 2022. Ils révèlent notamment que Lyon a perdu des habitants entre 2021 et 2022, mais que l'agglomération lyonnaises poursuit de son côté sa croissance.

+ 3,2 % par an

Dans le Rhône, la ville de Lozanne est la commune avec la plus forte dynamique démographique puisqu'elle a vu sa population augmenter de 3,2 % par an en moyenne selon l'Insée sur la période 2016-2022.

En 2022, la ville située aux portes de Lissieu et Dommartin comptait ainsi 3 182 habitants. Elle est talonnée par Lentilly qui profite également d'un belle dynamique démographique avec 3,1 % d'habitants supplémentaire par en moyenne entre 2016 et 2022.

À noter que dans l'ensemble le département du Rhône est touché par un ralentissement de la croissance démographique puisque sa population n'a augmentée que de 0,6 % par an en moyenne entre 2016 et 2022, contre 1 % entre 2011 et 2016.