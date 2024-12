Mort d'un homme sur un point de deal : le PCF de Vaulx-en-Velin veut un commissariat

La section vaudaise du PCF réagit à la mort d'un jeune homme sur un point de deal de Vaulx-en-Velin.

Quelques jours après la mort d'un jeune homme de 26 ans sur un point de deal à Vaulx-en-Velin, le PCF de Vaulx-en-Velin "appelle la préfecture de police à agir au plus vite pour la sécurité des Vaudais", et considère que la ville doit "enfin disposer d'un véritable commissariat doté non pas de renforts ponctuels inutiles mais bien d'effectifs augmentés et durables".

Les membres de la section vaudaise du PCF déplorent "une violente dégradation de la tranquillité publique", notant une "faillite des élus municipaux, absents ou se contentant de déclarations de déni".

Pour rappel, un jeune homme de 26 ans a été tué d’une balle dans la tête jeudi 19 décembre. Les faits se seraient déroulés aux alentours de 22 heures, allée des Cerisiers, à proximité d'un point de deal.

