Summer Sessions : Fat White Family au Transbo

Cette année, la formule des Summer Sessions à laquelle nous a habitués le Transbordeur chaque été (d’où le nom) a changé. Comprendre qu’elle a raccourci en un mini festival réparti sur deux soirées. Et qui s’ouvre avec la présence turbulente (c’est un euphémisme) des plus invivables sales gosses qu’abrite actuellement la Grande-Bretagne entre ses frontières emmurées – elle n’en manque pourtant pas avec des spécimens comme Sleaford Mods ou Idles (à Fourvière le lendemain et que Fat White Family déteste).

Le groupe de Lias Saoudi a livré cette année Forgiveness is Yours qui marque une trajectoire de plus en plus portée vers la sophistication. Comme si le groupe avait divorcé de sa tendance au je-m’en-foutisme ? Erreur répond Saoudi dont il faut lire par ailleurs les écrits (chroniques et même son livre Fat White Family and The Miracle of Failure) et les interviews, comme lorsqu’il confiait à Libération en mai dernier (entre autres perles) : “La meilleure façon de faire quelque chose, c’est d’en avoir rien à foutre.” Vous cherchez vainement le meilleur groupe du moment. Vous l’avez là, tout près.

Fat White Family –Le 4 juillet au Transbo (Summer Sessions).