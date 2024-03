Cyclistes, commerçants... A Oullins, l'insoluble casse-tête de la Grande Rue,

Alors qu'un compromis a été trouvé entre la Métropole de Lyon et la mairie pour expérimenter deux scénarios en vue du réaménagement de la Grande Rue d'Oullins, cyclistes comme riverains ne sont pas satisfaits.

La Métropole de Lyon pensait sortir la tête haute de la confrontation avec le maire d'Oullins-Pierre-Bénite sur l'avenir de la Grande Rue d'Oullins, il semblerait finalement qu'elle soit toujours isolée et empêtrée dans un dossier insolvable. En janvier, son président Bruno Bernard annonçait renoncer à l'expérimentation du scénario qu'elle privilégiait (que l'on appellera "2" et qui avait remporté 54 % des suffrages lors de la concertation) : la mise en sens-unique intégrale de la Grande Rue pour y insérer une voie bus-vélo (en direction de Lyon) dans le cadre de l'aménagement de la Voie lyonnaise n°6.

La Métropole abandonne son scénario, le compromis trouvé ne satisfait finalement personne

Bruno Bernard, dans une volonté de "compromis" et pour "restaurer un dialogue constructif", proposait un scénario porté par les commerçants d'Oullins (que l'on nommera "3") : une mise à sens-unique partielle de l'axe, entre la rue du Perron et le pont d'Oullins. La mairie accepte, se dit prête à expérimenter le scénario ainsi que celui qu'elle a proposé revenant globalement à ne rien changer sur la Grande Rue (scénario que l'on désignera "1"), le collectif de riverains de la Buissière et de Sanzy (qui avait soutenu le scénario 2) se dit satisfait du compromis. Tout le monde est content.

Sauf qu'à peine deux mois plus tard, plus personne ne l'est. Dans un communiqué diffusé ce lundi, l'association La Ville à vélo annonce qu'elle organisera mardi 12 mars un rassemblement devant l'Hôtel de Ville d'Oullins "pour dénoncer l’absence d’aménagement cyclable sur la Grande Rue d’Oullins-Pierre-Bénite, et demander l’expérimentation du couloir bus-vélo (2, Ndlr) qui a réuni 54 % d’avis positif lors de la concertation publique au printemps 2023". "Le scénario 3 ne nous satisfait pas puisque rien ne va changer entre la rue du Perron et la rue de la Camille, ni sur la rue de la Camille en elle-même", explique à Lyon Capitale, Frédérique Bienvenüe, co-présidente de la Ville à Vélo.

"On ne dit pas que le projet ne peut pas être fait, on dit juste que ça n'est pas le bon moment" Géraldine Dominguez, présidente de l'association de commerçants d'Oullins Tweet

Pour le cycliste, ce compromis trouvé par la Métropole signifie l'absence de couloir sécurisé sur la portion haute de la Grande rue et sur la rue de la Camille, aménagement que prévoyait le scénario 2. "Ne pas expérimenter la création d’un couloir bus - vélo sur la Grande Rue d’Oullins est un déni de démocratie. La Métropole et la Ville ont interrogé les habitants lors d’une concertation publique : 54% des 1 044 répondants au questionnaire soutiennent le scénario 2. Les élus doivent le respecter", tance Frédérique Bienvenüe. Si la Métropole pouvait - et son président l'a fait - se gargariser de trouver un compromis en reprenant une proposition des collectifs de commerçants et de riverains, auquel s'opposait leur propre maire Jérôme Moroge, là aussi, la tâche se complique, puisque les commerçants ont changé d'avis.

Le réaménagement du quartier de la Buissière.

"Au vu des chiffres du quatrième trimestre 2023 et du premier trimestre 2023, on a trop peur. On ne veut plus que la mise en sens-unique partielle soit expérimentée, on ne peut pas se permettre une prise de risque supplémentaire", explique Géraldine Dominguez, présidente de l'association des commerçants Oullins-Centre-Ville. Et d'ajouter : "On voudrait que la Métropole ne change rien tant que les chiffres de l'activité ne redémarrent pas." Voilà donc qu'après avoir reculé pour apaiser la situation, la Métropole de Lyon se retrouve à expérimenter un scénario moins ambitieux que celui qu'elle souhaitait mettre en place, sans pour autant créer le consensus. "On ne dit pas que le projet ne peut pas être fait, on dit juste que ça n'est pas le bon moment", nuance Géraldine Dominguez.

Interrogée, la Métropole de Lyon s'est contenté d'une réponse lacunaire rappelant qu'elle "va réunir d'ici à la fin du mois l'ensemble des acteurs locaux au sein d'un comité de suivi". En attendant, les travaux d'apaisement du quartier de la Buissière, première étape de l'expérimentation, devraient s'achever dans les prochains jours.