Crues en Isère : accès à la route réouvert, un point sur la situation ce 26 juin

La RD530 est rouverte aujourd’hui pour les habitants de Venosc, commune du Vénéon, situés en aval de la partie dite "Plan du Lac" à des horaires définis.

Les habitants des communes de la vallée du Vénéon, situés en aval du "Plan du Lac" pourront, dès mercredi soir, et à titre dérogatoire, circuler entre leur lieu d’habitation et la vallée, accompagnés par la gendarmerie, durant le créneau horaire suivant ce soir :

De 19h00 à 19h30

En dehors des horaires, la circulation de piétons et de véhicules est interdite. La préfecture de l'Isère explique que c'est en raison de "l’impraticabilité" de la route départementale 530 au niveau du Plan du Lac sur la commune de St-Christophe-en-Oisans, liée aux pluies, et afin de faciliter la consolidation de la piste par les équipes du Département, que le préfet de l’Isère a pris un arrêté étendant l’interdiction actuelle de l’accès à la vallée du Vénéon jusqu’au Clapier. La RD530 est ainsi fermée à partir du lieu-dit "Le Clapier d’Auris", à Bourg d’Oisans, à la jonction avec la RD 1091 à compter d’aujourd’hui et ce jusqu’à nouvel ordre, excepté pour les services de secours et les entreprises réalisant les travaux routiers.

La préfecture ajoute que "les riverains de Venosc sont invités à positionner leur véhicule aux Deux-Alpes et à privilégier la télécabine, afin d’éviter, autant que possible, d’emprunter la RD530". Du fait de l'inaccessibilité du site par la route, des conditions météo défavorables et du risque sécuritaire toujours présent sur la zone, les opérations permettant aux riverains de La Bérarde de récupérer des effets personnels accompagnés des gendarmes et des sapeurs-pompiers est reportée.

Le préfet rappelle également les recommandations de grande prudence dans la zone de St-Christophe-en-Oisans et de la Bérarde, encore formellement interdite d’accès à toute personne.

