Des commerçants baissent leurs rideaux contre "la fermeture de Lyon"

Plus de 50 commerçants ont baissé leurs rideaux ce mercredi matin, premier jour des soldes d’été, pour manifester contre la piétonnisation de la Presqu’île.

"- 70%, ce n'est pas le montant des soldes, c'est celui de la baisse de fréquentation des commerces indépendants depuis le plan de fermeture de Lyon." Ce mercredi matin, à l’occasion du premier jour des soldes d’été, une cinquantaine de commerçants du collectif des défenseurs de Lyon a baissé ses rideaux entre 10 heures et 10h30 pour protester contre la piétonnisation de la Presqu’île.

Dans son communiqué, il dénonce la "fréquentation en baisse, en raison des travaux et de la fermeture de nombreuses voies d’accès, non seulement de l’hyper-centre au nord de la place Bellecour, mais aussi de tous les autres quartiers de Lyon : Montplaisir, Croix-Rousse, Vaise, Charlemagne, Montluc."

Un rassemblement devant l’Hôtel de Ville demain

Toujours dans leur communiqué, les commerçants assurent "aimer (leur) ville", mais déplorent "de la voir asphyxiée et vidée progressivement de tout ce qui fait son âme et son identité." En outre, le collectif demande "une suspension immédiate de tous les travaux sur le point de commencer à Lyon" et une rencontre avec les élus de la Ville et la Métropole de Lyon pour une "véritable concertation apaisée et échelonnée."

Le collectif des défenseurs de Lyon organisera par ailleurs un nouveau rassemblement demain, jeudi 27 mai, devant l’Hôtel de Ville (1er arr.) dès 9h30 à l’occasion du dernier conseil municipal avant l’été.

