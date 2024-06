Législatives : Candidats, enjeux… Tout savoir sur la 2e circonscription du Rhône

A quelques jours du premier tour des élections législatives anticipées, Lyon Capitale fait le point sur les enjeux du scrutin, circonscription par circonscription. Zoom sur la 2e.

La 2e circonscription intègre les 1er et 4e arrondissement dans leur totalité ainsi qu'une partie du 2e (au nord de Perrache) et du 9e (au nord de la place Valmy). Depuis 2007, elle est favorable à des candidats de gauche ou de centre-gauche (Pierre-Alain Muet puis Hubert Julien-Laferrière). Avec 11 candidats, elle est la circonscription où se présentent le plus de partis.

Les onze candidats dans la 2e circonscription

Loïc Terrenes (Renaissance)

Anaëlle Bisleau (RN)

Delphine Friday (Lutte ouvrière)

Boris Tavernier (EELV / Front Populaire)

Nizar Touihri (sans étiquette)

Maryll Guilloteau (LR)

Pascal Coulan (Notre futur)

Anthony Bruno (NPA)

Michaël Jouteux (Parti des travailleurs)

Vanessa Etenne (Reconquête)

Karim Mahmoud-Vintam (Régions et Peuples Solidaires)

Les résultats des précédents scrutins :

Élections européennes 2024

Rassemblement national : 11,2%

Renaissance : 14,9 %

Parti socialiste : 21,2%

Les Républicains : 9,1%

LFI : 17,5%

Reconquête : 5,1%

Les Écologistes : 12,5%

Premier tour des élections législatives 2022 :

Loïc Terrenes (Ren) : 28,7%

Hubert Julien-Laferrière (Nupes) : 38,8%

Myriam Fogel-Jedidi (LR) : 9,3%

Raphaël Arnaud (EG) : 6,8%

Sylviane Sintes(RN) : 5,5%

Second tour des élections législatives 2022 :

Hubert Julien-Laferrière (Nupes) : 51,6%

Loïc Terrenes (Ren) : 48,4%

Le sort de la 2e circonscription s'est probablement noué dans les tractations qui ont conduit à la création du Nouveau front populaire. A gauche, elle aiguisait toutes les convoitises. Le député sortant écologiste et anciennement macroniste Hubert Julien-Laferrière ne s'est pas représenté, empêtré dans une affaire de corruption. Le PS et les Insoumis revendiquait l'investiture. Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et négociateur des écologistes, a réussi à faire entendre à ses partenaires de gauche qu'elle ne faisait pas partie des . Il l'a aussi dépolitisé en investissant un responsable associatif Boris Tavernier alors que des cadres de la majorité municipale s'étaient déclarés candidat à la candidature (Yasmine Bouagga, maire du 1er et Gauthier Chapuis, adjoint à Lyon). Les résultats des européennes, en hausse par rapport à des élections législatives déjà très favorables en 2022, laissent planer assez peu d'incertitudes sur l'issue du scrutin. Sur le périmètre du Front populaire 2.0, les listes de gauche ont obtenu 61,5% des suffrages le 9 juin au soir. Un score qui rend peut-être un second tour superflu. Loïc Terrenes, candidat de la majorité présidentielle, semble le mieux placé pour s'y inviter comme en 2022. Il avait échoué pour quelques centaines de voix, bénéficiant d'un bon rapport de voix de la droite.

