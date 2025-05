Le vice-président de la Métropole de Lyon, Renaud Payre, représente la collectivité à Bruxelles, en Belgique, au sein de l'alliance des maires pour le logement.

Une journée d'échanges entre l'alliance des maires pour le logement et plusieurs vice-présidents de la Commission européenne était organisée à Bruxelles, en Belgique, jeudi 15 mai. Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon en charge du logement, y représente la collectivité lyonnaise. La maire de Paris, Anne Hidalgo, ou encore les maires de Rome, Barcelone ou Athènes sont aussi présents.

"À cette occasion, il rappelle que les métropoles et les grandes villes, en première ligne face à la crise du logement, doivent être reconnues comme partenaires opérationnels du futur plan européen", explique la Métropole. Et de louer sa politique du logement, avec une action pour la régulation du marché immobilier, à travers notamment l'encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne.

