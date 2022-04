La deuxième dose de rappel de vaccin contre le covid-19 va être ouverte aux personnes âgées de 60 ans et plus. Elle n'est toutefois pas obligatoire.

Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'a annoncé ce jeudi matin sur RTL. Cette 2e dose de rappel de vaccin concerne les personnes âgées de 60 ans et plus dont la dernière injection remonte à plus de six mois.

"Nous allons pouvoir ouvrir cette 2e dose de rappel pour les Français âgés de 60 ans et plus s'ils sont à six mois de leur dernière injection de rappel", sans qu'elle devienne obligatoire, a explique le ministre de la Santé ce jeudi.

Jusqu'à présent, cette 2e dose de rappel était réservée aux + de 80 ans.

Dr Sophie Trouillet-Assant, chercheuse aux Hospices Civils de Lyon (HCL) et et au Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI) de Lyon, était l'invitée de la quotidienne de Lyon Capitale le 10 février 2022. La chercheuse est spécialisée dans les travaux sur le covid long.