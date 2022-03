Quoi de neuf à Lyon : Le Grisbi, bar à cocktail

En référence au cinéma français des années 50-60, et notamment aux fameux Tontons flingueurs, le nouveau bar à cocktail Le Grisbi n’a pas fini d’enflammer la Presqu’île.

La déco industrielle fait la part belle au cinéma de genre – policiers, thrillers et films de gangsters… –, les produits sont frais, de qualité et exclusivement français… On aime tout particulièrement la sélection de 300 références de spiritueux, les délicieux cocktails à base de sirops home made, la belle sélection de vins, de bières, de champagnes mais aussi de boissons sans alcool… Côté restauration,

Le Grisbi privilégie les fournisseurs locaux tels que la Maison Duculty pour la charcuterie, Le plateau de Pierre pour les fromages, Pauline Little Praline pour le dessert… Sans oublier l’organisation d’événements comme la diffusion d’un film une fois par mois en collaboration avec le festival Les Mauvais Gones.