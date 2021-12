Alors que le nombre de cas de covid-19 ne cesse d'augmenter en France, un conseil de défense sanitaire se tiendra lundi à l'Elysée. De nouvelles mesures pourraient être prises.

Comment qualifier la situation à Lyon avant Noël ? Le nombre de cas de covid-19 est très important, il va continuer à augmenter, avec l'arrivée du variant Omicron, très contagieux. La grande question est de savoir si les formes graves vont se multiplier... C'est la question clé, qui va déterminer bon nombre de décisions dans les jours à venir.

Le variant Omicron se répand "à très vive allure" en France et il pourrait devenir majoritaire entre Noël et Nouvel An", a expliqué ce mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. "L'épidémie risque de repartir en trombe", a ajouté le porte-parole du gouvernement. Le nombre de nouveaux cas explose ces derniers jours (+ 90 000 jeudi 23 décembre, un record en France). Nombre de Français vont passer Noël positifs et isolés. Le nombre de nouveaux cas va encore augmenter les jours prochains.

Devant l'urgence, un conseil de défense sanitaire se tient lundi 27 décembre à 16h. Un conseil des ministres aura également lieu dès lundi pour discuter du pass vaccinal. De nouvelles mesures pourraient être annoncées dans la foulée.

