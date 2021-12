Covid-19 : les nouveaux cas explosent dans la Drôme, l'incidence dépasse les... 1000

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Dans le département de la Drôme, d'après les derniers chiffres stabilisés au vendredi 10 décembre, le taux d'incidence est de 1013 (les données prennent donc en compte la période entre le samedi 4 décembre et le vendredi 10 décembre). Ce taux était de 634 le 1er décembre, une semaine plus tôt, de 472 le 29 novembre et de... 209 le 22 novembre.

A titre de comparaison, le taux d'incidence est de 503 en moyenne en France et de 732 dans le département du Rhône.



