Covid-19 à Lyon : les hospitalisations augmentent, sans impact sur le fonctionnement de l'hôpital pour l'instant

(Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Les hospices civils de Lyon ont publié un point hebdomadaire sur les indicateurs covid dans les hôpitaux. Ils enregistrent une hausse des personnes hospitalisées pour cause de covid-19.

"Le nombre de patients Covid+ hospitalisés augmente, ainsi que le recours aux urgences et le nombre d’appels au SAMU pour suspicion de Covid-19. À ce stade, cette hausse est sans impact sur le fonctionnement normal de l’hôpital", résume les HCL concernant la situation épidémique dans leurs hôpitaux. Une tendance similaire à la tendance nationale rappelle l'institution.

Une hausse sous contrôle

Au lundi 2 août, on compte 68 patients positifs au covid hospitalisés dans tous les établissements des HCL. Ils étaient 60 il y a trois jours. Le nombre de nouveaux patients hospitalisés chaque jour pour covid-19 augmente depuis la semaine du 16 au 23 juillet.

Au niveau des services de réanimation, 26,7 % des patients sont positifs au covid et dans un état grave. Les HCL comptent 141 lits de réanimation et le taux d'occupation global (covid+ et autres patients confondus) est de 71,6 %. Les hôpitaux n'enregistrent pas encore de tension hospitalière liée au covid-19.

Une prévalence des non-vaccinés

Au 2 août 2021, parmi les patients covid+ hospitalisés en réanimation, 81 % ne sont pas vaccinés. Les HCL nuancent les 19 % de personnes vaccinées qui sont en réanimation. "Parmi les patients hospitalisés et vaccinés, on note une surreprésentation de patients particulièrement fragiles en raison d’une autre pathologie, notamment immunodéprimés."

Lire aussi : "Les personnes en réanimation sont essentiellement non-vaccinées", entretien avec une cheffe adjointe de service de réanimation à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon

Des indicateurs hors hospitalisations également en hausse

Les statistiques des appels au Samu et des passages aux urgences, qui n'impliquent pas forcément une hospitalisation, sont aussi intéressants à évaluer. Si les personnes ne contractent pas de formes assez graves du covid-19 pour être hospitalisées, ces statistiques indiquent des états de santé qui ont impliqué le recours à un médecin.

Aux HCL, 13 % des appels au Samu étaient en lien avec le covid-19 lors de la semaine du 26 juillet l'ont fait pour une suspicion. On en comptait seulement 2 % trois semaines auparavant et 9 % une semaine auparavant.

Du côté des passages aux urgences, 8 % des passages aux urgences adultes étaient en lien avec la Covid-19, la semaine du 26 juillet. Ils étaient de 4,6 % trois semaines auparavant, et 6 % une semaine auparavant.

Lyon Capitale a consacré plusieurs articles illustrés par des graphiques et des données sur la situation épidémique dans le Rhône, à retrouver ci-dessous :

Covid-19 à Lyon : le Rhône dépasse la barre du million de personnes complètement vaccinées

Coronavirus à Lyon : quelle circulation du virus dans le département ?