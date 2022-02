Découvrez cette population de travailleurs particuliers, très connectés et adaptables. Au moins 4 000 Lyonnais prennent plusieurs fois le train chaque semaine pour la capitale. Reportage et données en graphiques.

Ils répondront toujours par la négative aux déjeuners en semaine. Les Lyonnais qui travaillent à Paris sont une espèce à part entière. On peut les voir tôt le matin sur les quais de la Part-Dieu dès 5 h 30 et jusqu’à 7 h 30. Ensuite trop tard, la limite d’acceptabilité de l’heure d’arrivée au bureau se situe aux alentours de 10 h à Paris. Alors que vous tentez de terminer votre nuit mal installé sur votre siège de TGV, eux ont déjà ouvert leur ordinateur portable, et passent des coups de fil entre les wagons. Ce sont aussi eux qui peuplent les espaces de coworking dans les halls de gare. Difficile de les dénombrer. La SNCF conserve jalousement ses données sur la ligne la plus rentable du pays depuis l’ouverture à la concurrence en 2020. Dans deux rapports différents, l’Insee pointe que 6 800 habitants de l’aire urbaine de Lyon vont travailler quotidiennement à Paris. Dans un autre, moins précis, l’institut note 4 000. Quoi qu’il en soit, c’est bel et bien l’équivalent d’un gros village qui quitte Lyon chaque jour pour rejoindre la capitale.